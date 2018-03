RMC SPORT - Juventus, Rugani: "Da Barzagli e Chiellini imparo ogni giorno"

Fonte: Dal nostro inviato a Torino, Marco Spadavecchia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Juventus Daniele Rugani ha commentato così a RMC Sport la vittoria con l'Udinese: "E' stata una vittoria importante. Era una partita strana e con tanti rischi dopo la sfida di Wembley, dove avevamo speso molto. Ci siamo calati in questo incontro con la giusta umiltà e abbiamo dato ottime risposte dal punto di vista caratteriale. Io sono contento di quello che sto facendo, il mister sa che può contare su di me. Ogni giorno mi metto come sempre a disposizione della squadra per dare il mio contributo nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Per me Chiellini e Barzagli sono due esempi straordinari prima come uomini e poi come calciatori. Sono felice di poter imparare da loro".