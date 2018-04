RMC SPORT - Karembeu: "Buffon? Non commento, ma il rigore c'era"

Fonte: Dal nostro inviato a Ginevra, Alessandro Rimi

Christian Karembeu, ex centrocampista di Sampdoria e Real Madrid, ha parlato al microfono di RMC Sport in occasione dell'evento organizzato dalla UEFA a Ginevra Match For Solidarity. "Sono contento di partecipare a questo evento, sarà un piacere giocare con tanti campioni. Domani - ha detto - dovrei giocare in squadra con Pirlo. La Serie A? Purtroppo siamo tristi perché il campionato italiano non vive più il periodo magico del passato, quando parliamo degli anni '90 c'erano i vari Baresi, Rijkaard, Van Basten, Vialli, Mancini, Baggio, Zico. La Serie A aveva un livello altissimo, noi come giovani volevamo approdare in Italia. Ora ci sono campionati più importanti come Premier, Bundes e Liga".

Eppure la Roma è in semifinale di Champions e la Juve è stata vicina a eliminare il Real Madrid. "Quando parliamo di Juve e Roma, anche di Inter e Milan, è perché sono le società che hanno fondi e risorse per fare bene. Il calcio è cambiato con i metodi di comunicazione, con le nuove tecnologico. Bisogna vendere il calcio anche così, non è facile ma è fondamentale lavorare anche sul digitale".

La reazione di Buffon post Real Madrid-Juve? "Ero lì, ma non posso parlare delle sue dichiarazioni, è un fuoriclasse e bisogna rispettare le sue parole. Fa parte del calcio, ogni gara ha una storia a sé. Quando parliamo della mano di Maradona si parla della mano di Dio. Se era rigore? Dico di sì, l'arbitro ha visto le mani di Benatia sull'avversario".

Cosa pensa del VAR? "Bisogna fare attenzione, è sempre l'assistente dell'arbitro. Non è lo strumento che deve dettare legge. Abbiamo creato un metodo tecnologico per migliorare, ma è sempre tecnologia creata dall'uomo".

Che Mondiale si aspetta? "Credo che sarà bello, peccato che non ci sia l'Italia. E' l'unica nazione ad averlo vinto in passato a mancare in Russia. Brasile e Argentina possono vincerlo, ma il Portogallo di Ronaldo può essere la sorpresa dopo aver vinto l'ultimo Europeo".