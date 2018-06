RMC SPORT - L'ag. di Aleix Vidal: “Piace al Napoli, cilindrata da Champions"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Graziano Battistini, ex portiere e attuale agente, ha parlato attraverso le frequenze di RMC Sport durante la trasmissione A Tutto Napoli per analizzare le ultime vicende legate al club azzurro.

Tra Leno, Rui Patricio e Areola, su quale portiere punterebbe per il Napoli di Ancelotti? “Mi sarebbe piaciuto vedere un italiano tra i pali del Napoli, come Perin. Oppure Cragno, cioè portieri - ha detto Battistini durante la trasmissione organizzata in collaborazione della redazione di Tuttonapoli.net - che dimostreranno grande valore anche a livello internazionale. Però il club azzurro segue tre ottimi profili, per fare il portiere del Napoli servono le palle”.

Cragno era stato accostato al Napoli, negli ultimi mesi è però uscito di scena. “Cragno è un punto fermo della ripartenza del Cagliari, dopo un'annata difficile nonostante abbia offerto un grande campionato a livello personale. Ha dimostrato di avere le palle, il Cagliari se lo tiene stretto. È giusto che resti un altro anno lì, facendo meglio dell'ultima stagione”.

Machach è arrivato a gennaio al Napoli, resterà in azzurro per la nuova stagione? “E' un calciatore sul quale Giuntoli ha scommesso, bisognerà parlare col suo agente. Si vedrà quale sarà la soluzione migliore, sarà importante valutare dove aver spazio per poter crescere”.

Il ragazzo andrà in ritiro con la squadra azzurra a Dimaro? “E' presto per dirlo, vediamo. Può essere, ma serve un confronto tra l'agente e il club per capire cosa fare”.

Tra i suoi assistiti c'è Aleix Vidal, accostato nuovamente al Napoli. L'affare può andare in porto? “Credo che Vidal sia un calciatore stimato da Giuntoli, Cristiano è un ds a cui piacciono i calciatori forti. Aleix è forte, ha una cilindrata importante, da Champions League. Magari può interessare, bisogna capire le strategie di costruzione di squadra a livello tattico. Sono certo che Ancelotti detterà 'condizioni' sui rinforzi che vorrà per il suo Napoli. Aleix spinge molto, bisogna capire cosa vuole il nuovo allenatore dagli esterni”.

Come vedi il futuro del Napoli? “De Laurentiis, Giuntoli e i loro collaboratori hanno stupito tutto il mondo per l'affare Ancelotti. Puntare su un allenatore simile vuol dire che il club ha l'intenzione di lottare su tutti i fronti”.