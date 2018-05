RMC SPORT - La Fiorita, Procopio: "Vogliamo il VAR in Europa League"

© foto di Alessandro Mazza

Gianluca Procopio, allenatore de La Fiorita, squadra sanmarinese che ha conquistato l'accesso ai preliminari di Europa League, ha parlato a RMC Sport Live Show: “Il calcio sanmarinese sta crescendo di anno in anno. E’ un campionato che ci permette anche di fare i preliminari di Europa League ed è gratificante perché non è facile per i giocatori arrivare a questi traguardi”.

Secondo lei il VAR è applicabile anche in un match de La Fiorita?

“Anche questo è un fattore di crescita. Io il VAR lo metterei anche in queste partite perché per esempio per La Fiorita un preliminare di Europa League è un match storico. L'aiuto della tecnologia sarebbe molto importante perché uscire per un gol che non c'è sarebbe un peccato per noi”.

Com’è nato il suo legame con il calcio sanmarinese?

“Giocando tra Serie B e Serie C ho avuto contatti con San Marino per giocare proprio in Serie C2. Rimanendo poi in città mi sono appassionato al campionato interno di San Marino. In questi anni è cresciuto molto il movimento sanmarinese”.

Un suo giudizio sulla Lega Pro?

“E’ un campionato in difficoltà, dal punto di vista tecnico e sportivo. Il calcio è lo sport più bello che c’è ma deve essere fatto in maniera seria”.