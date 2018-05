RMC SPORT - Landoni: "Icardi non è un nome caldo per il Real Madrid"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Landoni, inviato di Premium Sport in Spagna, ha parlato così a RMC Sport Live Show del Real Madrid in vista della finale di Champions League in programma sabato sera: “Tre finali consecutive di Champions League le avevano fatte in pochi e Zidane rischia di fare qualcosa di storico e speciale se riesce addirittura a vincerle. Sarebbe comunque la fine del ciclo di certi giocatori come Bale e Benzema che sono sul mercato mentre Perez vuole portare a Madrid attaccanti del calibro di Neymar o Hazard. Icardi non è un nome caldo per il Real Madrid anche perché non ha esperienza in Champions e non è un titolare della Nazionale”.