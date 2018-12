RMC SPORT - Lanna: "Roma, troppi errori dei singoli. Fazio in difficoltà"

© foto di Federico Gaetano

L'ex giocatore della Roma Marco Lanna ha parlato in diretta su RMC Sport del momento dei giallorossi, adesso in campo a Plzen nell'ultimo turno del girone di Champions:

Nonostante la Roma abbia già il pass per gli ottavi di Champions, vincere a Plzen è importante....

"Le vittorie in Europa, anche se hai già la qualificazione in tasca, ti possono dare morale. Aiutano sia i giocatori che l'allenatore a ritrovare delle certezze che adesso la Roma non ha".

Cosa devono fare Schick e Pastore per convincere il mondo Roma?

"Schick sta avendo delle opportunità vista l'assenza di Dzeko e per ora non ha fatto grandissime cose. Ci si aspetta tanto da lui, l'investimento fatto ha creato nei tifosi un'eccessiva attesa. Gioca in un ruolo diverso da quello in cui giocava alla Sampdoria, ma deve tirare fuori il carattere e le qualità che ha. Per Pastore è un discorso simile, è costato un po' meno ma arriva dal PSG. Forse potrebbe aver bisogno di più spazio, anche se nel 4-3-3 è difficile collocarlo: deve giocare dietro le punte".

Monchi ha ribadito la fiducia a Di Francesco: è più per una mancanza di alternative oppure la società crede veramente in lui?

"La società vuole continuare con lui. Di Francesco ha fatto i suoi errori, ma la Roma in estate ha perso tanti uomini importanti e di personalità che servivano a questa squadra. Poi sono stati fatti tanti errori tecnici individuali, penso alla gara di Cagliari: non si può prendere gol in quel modo contro una squadra in 9. In alcune partite l'allenatore ha potuto fare ben poco di fronte ad errori da squadra inesperta".

Cosa succede alla difesa della Roma?

"Oltre agli errori dei singoli, la difesa giallorossa non ha una squadra che la protegge da certi attacchi, Di Francesco deve lavorare su questo per evitare situazioni simili in futuro. A Cagliari la gestione della palla è stata sbagliata. I singoli? Fazio non sta ripetendo l'annata passata, certo le colpe non sono tutte le sue".