RMC SPORT - Lanna: "Samp, 4-1 che dà fiducia. La Roma? Difficoltà normali"

Marco Lanna, ex giocatore di Sampdoria e Roma, su RMC Sport ha commentato la vittoria per 4-1 dei blucerchiati contro il Bologna: "Ben venga questo successo, ridarà fiducia alla squadra di Giampaolo".

Su Praet:

"La qualità ce l'ha, si vede. È cresciuto anche fisicamente, corre di più e recupera tanti palloni. Era arrivato come trequartista, con Giampaolo ha imparato a fare tutte e due le fasi. Se inizia a sbloccarsi, potrebbe diventare un giocatore importante".

A gennaio chi farebbe più comodo alla Sampdoria in attacco: Balotelli o Schick?

"Nessuno dei due mi fa impazzire. Schick non è andato via in maniera elegante da Genova, quindi non so come i tifosi accoglierebbero un suo eventuale ritorno. A Roma non sta facendo vedere niente di eccezionale. Balotelli? Quando è in giornata è un ottimo giocatore ma punterei su qualcuno di più concreto".

Sul momento della Roma:

"Negli ultimi anni la squadra è stata rivoluzionata, la società ha venduto i migliori acquistando giocatori molto giovani che devono ambientarsi. Non è facile trovare l'equilibrio giusto in una città come Roma, ho faticato io che venivo da Genova figuriamoci un giovane che viene dall'estero. Le colpe? L'allenatore è quello che paga sempre, ma sia la società che i giocatori dovrebbero farsi un esame di coscienza".