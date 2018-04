RMC SPORT - Lanna: "Samp, Ramirez può essere il giocatore chiave"

Marco Lanna, ex giocatore della Sampdoria, a RMC Sport Live Show ha parlato proprio in vista del derby di Genova di domani: "Ad inizio stagione nessuno avrebbe scommesso sulla Sampdoria in corsa per l'Europa. Hanno fatto benissimo nella prima parte e peccato per qualche colpo a vuoto nell'ultima parte. La Samp ha sbagliato alcune partite come Benevento, Crotone e Chievo. La squadra di Giamapolo in alcune situazioni non ha saputo gestire le partite".

Quali sono i giocatori più in forma in questo momento della Sampdoria?

"Ho visto molto bene Caprari. Giocatore capace di far male soprattutto se gioca come seconda punta. Ha le capacità per fare la giocata giusta. Bene anche per il rientro di Praet che ha fatto e sta facendo ottime cose. Anche Torreira ha avuto un piccolo calo ma obiettivamente è quello che fa girare la squadra. Il giocatore chiave potrebbe essere Ramirez che sa giocare tra le linee e non avendo un marcatore fisso potrebbe davvero trovare il varco giusto per essere determinante".

Sfida a distanza tra Zapata e Lapadula...

"Lapadula l'ho visto giocare con il Cagliari, è un giocatore che dà sempre tutto in campo. Non è riuscito in questa stagione a segnare tanto, specie su azione, ma è uno che ad un difensore crea sempre problemi perché non molla mai. E non dimentichiamoci che comunque è un attaccante capace di fare gol. Ballardini sta facendo davvero un ottimo lavoro con il Genoa, appena arrivato ha cercato soprattutto di sistemare la difesa e ci è riuscito".

Qual è l'aspetto che caratterizza il derby di Genova rispetto ad altri derby tipo quello di Roma che hai giocato?

"Di diverso soprattutto c'è lo stadio perché tra giocare a Marassi o all'Olimpico è completamente diverso. Il derby di Roma mette pressione prima e dopo la gara perché ci sono tanti media nella capitale che parlano di quella partita, mentre quando entri allo stadio è diverso perché comunque le curve sono lontane. A Genova il pubblico è in campo, le curve sono ad un passo dal terreno di gioco e senti ogni commento. La pressione quindi la senti di più a Genova durante la partita mentre a Roma prima e dopo il match".