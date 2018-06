RMC SPORT - Larini: "Meret ricorda Perin. Grande investimento per i viola"

© foto di Alessio Alaimo

Fabrizio Larini, ex dirigente dell'Udinese, ha parlato dei due possibili acquisti della Fiorentina a Garrisca al vento, la trasmissione di approfondimento a cura della redazione di Firenzeviola.it su RMC Sport. Ecco le sue parole: "Meret è un grande investimento anche per il futuro perché è sempre stato un ragazzo talentuoso, si vedeva anche ai miei tempi. Lui era negli Allievi e mi fece la stesse impressione che mi fece Perin la prima volta che lo vidi, di classe e talento. De Paul è molto dotato tecnicamente ma deve trovare la continuità anche nella stessa partita, oltre che nel lungo periodo visto che in alcune gare decide e in altre no. Magari a Firenze Pioli riesce a farlo crescere e fargli completare il percorso. Ruolo? Può giocare nel 4-3-3 sia nel 4-3-1-2 dietro la punta, meglio se lasciato libero di inventare perché uno di fantasia non deve essere ingabbiato. Prestito? Dati i rapporti, un prestito con l'obbligo di riscatto è possibile perché in pratica è un acquisto con pagamento dilazionato. Credo che a prezzi inferiori però l'Udinese non venda. Chiesa? Penso che tutti i giocatori abbiano un prezzo e di fronte a certe cifre, anche se il club avrebbe voluto tenerlo, può essere ceduto".