RMC SPORT - Lazio, Caceres: "Abbiamo sofferto, ma contava vincere"

Fonte: Dall'inviato Dimitri Conti

© foto di Federico Gaetano

Il difensore della Lazio Martin Caceres ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro l’Empoli: “Queste partite sono sulla carta partite facili però in realtà non lo sono, anzi si rivelano tutto il contrario. Sono contento per questa vittoria sofferta, in realtà l’Empoli ha giocato un’ottima gara, noi abbiamo realizzato un rete un po’ brutta ma l’importante era vincere. La stagione è appena iniziata, sono passate quattro giornate di campionato ed abbiamo avuto di mezzo la sosta, speriamo che questa sia la Lazio dello scorso anno, visto quanto realizzato la scorsa stagione con un grande campionato e una grande Europa League. Ora inizia un altro anno e cercheremo di fare il meglio. La stagione è lunghissima, le prime di campionato abbiamo subito due sconfitte e adesso ci stiamo riprendendo avendo realizzato due vittorie. La Roma ha pareggiato oggi, ma questo non vuol dire niente, il campionato è lunghissimo. Si vedrà alla fine. Sotto il profilo dei gol subiti cercheremo di fare meglio rispetto a quanto fatto lo scorso anno. L’annata scorsa abbiamo subito tante reti, però ne segnavamo tante. Ora sono state giocate quattro partite, si segna poco e si vince comunque. Ora dobbiamo trovare la forma fisica e i compagni nuovi piano piano si stanno integrando. Serve tempo anzitutto. Stiamo bene a livello fisico, ci sono elementi che hanno giocato poco e chi non è proprio sceso in campo. Il gruppo però sta bene, chi ha giocato meno è pronto o almeno deve essere pronto per dimostrare il suo valore. I tifosi? Non è che Empoli fosse vicina, sono 3/4 ore di macchina: quando andiamo in qualsiasi posto e troviamo i nostri tifosi è sempre un piacere. Ovunque andiamo loro ci sono sempre. L’Europa League? Vedremo partita dopo partita. Speriamo di fare più o meno quanto fatto lo scorso anno sia a livello di campionato che di Europa League”.