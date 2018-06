RMC SPORT - Lega Serie A, approvati all'unanimità i pacchetti tv

Fonte: dall'inviato in Lega Serie A Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chiusa dopo circa un'ora l'Assemblea in Lega Serie A. Pacchetti dei diritti tv approvati all'unanimità e disponibili sul sito della Lega alle 18:00. Gaetano Miccichè, presidente di Lega, non parlerà e dà direttamente appuntamento a mercoledì 13 per l'apertura delle buste. Più tardi potrebbe chiarire ulteriori dubbi Luigi De Siervo, ad di Infront.