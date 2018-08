RMC SPORT - Legrottaglie: "Difficile marcare CR7 per tutti i 90'"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto sulle frequenze di RMC Sport, Nicola Legrottaglie ha parlato così di Cristiano Ronaldo: “La differenza fra Ronaldo e altri grandi giocatori è che lui, pur essendo in una giornata no fra virgolette, per come interpreta il calcio crea l’occasione. Il gol lo farà sempre. Sarà difficile frenare Ronaldo in tutti i novanta minuti. Però si può fare qualcosa giocando come fa il Chievo, raddoppiando sempre senza mai concedere l’uno contro uno”.