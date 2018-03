RMC SPORT - Lima: "Di Francesco è grande. Merita di battere il Barça"

Fonte: dall'inviato a Roma, Lorenzo Marucci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francisco Lima, classe '71 e in Italia per tre anni con la maglia della Roma oltre che con quelle di Lecce, Bologna, Brescia e Taranto, parla prima della Partita Mundial. Ecco "Tornare a Roma è bellissimo, la carriera e l'esperienza fatta qui è spettacolare. E' bello ritrovare i miei vecchi compagni, stasera vogliamo divertirci. La Roma di oggi? Auguro tante cose buone a Di Francesco, sta facendo una bella stagione e una grande Champions che è importantissima. Ha superato grandi squadre e ora sta diventando un grandissimo. Il Barcellona? Spero passi la Roma perché i tifosi lo meritano. Florenzi? Mi piace tanto, ha una grande corsa, gli auguro le cose migliori: viene da brutti infortuni e ora sta bene, spero faccia bene come giocatore ed è prezioso per lo spogliatoio. Alisson il migliore al mondo? Sta facendo un grande campionato, è titolare del Brasile, ora c'è il Mondiale davanti e spero che lì possa non prendere il gol e che possa farci vincere il Mondiale. Gerson? E' giovane, ogni volta che gioca però fa bene. Lo Scudetto? Mi piacerebbe la Roma ma non possiamo farcela... Spero nel Napoli, basta con la Juve...".