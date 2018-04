RMC SPORT - Litmanen: "Felice per la Roma, col Liverpool una rivincita"

Fonte: Dal nostro inviato a Ginevra, Alessandro Rimi

L'ex calciatore di Ajax, Barcellona e Liverpool Jari Litmanen, intervistato da RMC Sport a margine dello UEFA Match for Solidarity a Ginevra, ha parlato così della semifinale di Champions tra i Reds e la Roma: "Il Liverpool ha disputato una grande Champions League. Un paio di anni fa era arrivato in finale di Europa League, al primo anno di Klopp. Piano piano sta tornando al top. Semifinale con la Roma? Contro il City ho visto un ottimo Liverpool. Non mi ha sorpreso la doppia vittoria, perché sto seguendo con costanza i Reds e stanno giocando davvero bene. Sono un tifoso del Liverpool. La rimonta della Roma col Barcellona invece mi ha sorpreso. Il ritorno dell'Olimpico è stato ottimo, ma anche all'andata la Roma aveva avuto delle importanti occasioni per ottenere un risultato migliore. Sono felice per i giallorossi, che hanno raggiunto questo importante traguardo e vorranno vendicarsi della sconfitta del 1984. Questa semifinale sarà una bellissima sfida. Bayern-Real Madrid? Il Bayern se la può giocare, anche se il Real è fortissimo. La Juventus ha dimostrato che tutto è possibile. Klopp? Mi piace molto. In passato avevo detto che era perfetto per una piazza come Liverpool, per la cultura del club. È stata una fortuna poi vendere Coutinho al Barcellona. Parliamo di un buon giocatore, ma il Liverpool con Salah, Mané e Firmino là davanti è già messo benissimo. Sono davvero felice per il momento dei Reds".