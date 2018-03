RMC SPORT - Lopez: "Arabia Saudita senza esperienza ma non scarsa"

Fabio Lopez, ex allenatore della squadra saudita dell'Al-Ahli, a RMC Sport Live Show ha parlato dell'Arabia Saudita, che secondo la griglia di partenza di Tuttomercatoweb è la squadra più debole del prossimo Mondiale: "L'Arabia Saudita è tra i paesi più ricchi del mondo ed hanno la possibilità di sviluppare facilmente uno sport come il calcio".

Molti giocatori stanno facendo esperienza in Spagna, è una scelta della federazione?

"Sono stati mandati alcuni giocatori a fare esperienza ma i risultati non sono stati certo positivi. Hanno delle difficoltà ad ambientarsi in una cultura, soprattutto religiosa, diversa. I giocatori forti sono rimasti in Arabia Saudita".

Anche secondo lei l'Arabia Saudita è la più scarsa?

"Forse sotto l'aspetto dell'esperienza sì ma tecnicamente non sono scarsi, sono giocatori. Undici contro undici può succedere di tutto. L'Arabia Saudita può essere la Cenerentola del Mondiale".

Com'è andata la sua avventura in Arabia Saudita?

"E' andata bene ma a volte si rompono certi meccanismi. Me ne sono andato un paio di settimane fa con la squadra al secondo posto. E' stata una bella esperienza ma sono sorti problemi di carattere ambientale e abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto".

Chi è la sua favorita per il Mondiale?

"Dico la Spagna, in alternativa la Germania. E' un peccato che l'Italia non ci sia e speriamo che questo periodo di rinnovamento non duri tanto".