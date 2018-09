RMC SPORT - Lucarelli: "Italia, c'è un problema di creazione di talenti"

© foto di Giuseppe Scialla

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, il tecnico del Livorno Cristiano Lucarelli ha parlato anche della Nazionale italiana: “"La Serie A non è più il primo campionato al mondo, è il quarto o il quinto e di conseguenza ne risente tutto il movimento. Lavoriamo per le altre nazioni. Ventura ha fatto qualche sì errore, ma è stato massacrato. Non è un problema di allenatori, che quando vanno all'estero fanno sempre molto bene, quanto di materia prima. Non abbiamo grandissimi campioni, ma solo dei potenziali talenti come Berardi e Chiesa, ma Mancini non ha certezze. C'è un problema di creazione dei talenti, è cambiato tutto rispetto alle generazioni passate: molti giocatori sono figli dei social e non del campo. Si diventa fenomeni dopo poche partite, per arrivare in Nazionale ora basta segnare pochi gol: io con più di 200 reti ho visto i Mondiali dal divano".