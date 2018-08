RMC SPORT - Lucchesi: "Roma, mercato ok ma le milanesi sono avanti"

© foto di Federico Gaetano

Fabrizio Lucchesi, ex dirigente della Roma, ha analizzato le mosse di mercato del club giallorosso nella sessione di mercato conclusa lo scorso 17 agosto attraverso le frequenze di RMC Sport: "Alisson ceduto dalla Roma? Sarebbe stato immorale non farla a queste cifre. Il mercato della Roma ha portato giovani che devono dimostrare qualcosa grazie anche al lavoro di Di Francesco. Sulla carte però la squadra non è al livello delle milanesi.