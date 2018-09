RMC SPORT - Luiso: "Sassuolo squadra più divertente. Credo in Dzeko"

Pasquale Luiso, ex attaccante anche di Vicenza e Sampdoria e oggi allenatore, a RMC Sport Live Show: “Il Sassuolo mi sta divertendo molto, giocano un bel calcio e De Zerbi sta facendo molto bene. Piatek è incredibile, fa un gol a partita, è una scoperta pazzesca del Genoa. In Europa è uno di quelli che finalizza meglio. Spero possa continuare così”.

Dzeko non sta attraversando un periodo positivo, così come Schick. Cosa succede a questi attaccanti?

“Dzeko è straordinario, fa reparto da solo e probabilmente è solo un momento così e capita. Dzeko è un attaccante che mi fa impazzire, ha tutto. Bisogna anche capire come sta la Roma perché il Frosinone non è ad oggi un esame attendibile. Su Schick io credo molto perché ha tantissima qualità e per me parliamo di fuoriclasse in entrambi i casi”.

Hai giocato con Di Francesco ai tempi del Piacenza. Era già un allenatore in campo?

“Federico, il figlio, è molto più forte del papà. Eusebio in campo dava consigli, parlava con tutti e sapeva già il fatto suo, poi nella vita bisogna avere anche fortuna. Lui è partito facendo tanti ruoli dirigenziali e poi si è ritrovato al Pescara ad allenare i giovani e da lì è diventato allenatore vero”.

Juventus-Napoli, chi ci arriva meglio?

“Anche Allegri l’ho avuto in squadra a Pescara. Lui sì che era già un allenatore in campo. La partita sarà straordinaria. Il Napoli è in una forma strepitosa con Ancelotti che sta modificando il lavoro di Sarri. In attacco ci sono quei tre là davanti che rappresentano un attacco fantastico. Poi guardi la Juve con Cristiano Ronaldo, Mandzukic e Dyabala. Sono due squadre che stanno bene anche se parte leggermente avanti la Juve per la qualità che ha e la panchina che ha”.