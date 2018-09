RMC SPORT - Luppi: "Chiesa un predestinato. Può segnare più gol"

Intervenuto nel 'Live Show' di RMC Sport, l'ex giocatore Gianluca Luppi ha parlato di Federico Chiesa: “Sì può essere un predestinato. È un ragazzo che ha voglia e dedizione, non credo possa fallire. È ancora troppo altruista, arriverà il giorno in cui calcerà più in porta e troverà più gol. LA Serie A? Preferisco il calcio della mia epoca, quando c'erano giocatori come Maradona, Gullit e Van Basten: non solo un top player come Ronaldo. Mi piacerebbe rivedere la Serie A con tanti campioni”.