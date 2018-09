RMC SPORT - Luppi: "Totti ha ragione. Bologna squadra peggiore"

Intervenuto nel 'Live Show' di RMC Sport, l'ex giocatore Gianluca Luppi ha commentato la situazione del calcio in Italia: "Preferisco il calcio della mia epoca, quando c'erano giocatori come Maradona, Gullit e Van Basten: non solo un top player come Ronaldo. Mi piacerebbe rivedere la Serie A con tanti campioni. Le sette sorelle? Adesso c'è solo una big, è un po' triste e già sai come andrà a finire il campionato. Totti è stato onesto, bisogna combattere per il secondo posto. Inoltre bisogna trovare il sistema per far giocare più italiani. C'è poca qualità e anche a livello di quantità il ct ha poca scelta, c'è da fare qualcosa".

Chiesa è il gioiello di questa generazione?

"Sì può essere un predestinato. È un ragazzo che ha voglia e dedizione, non credo possa fallire. È ancora troppo altruista, arriverà il giorno in cui calcerà più in porta e troverà più gol".

Sul Bologna di Inzaghi...

"Non ha un gioco, non tira in porta, non ha nè capo e nè coda. Al momento è la peggior squadra del campionato italiano, Inzaghi avrà molto su cui lavorare".