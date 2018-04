RMC SPORT - Malagò: "Serie A invidiata da tutta Europa. Roma, provaci"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato questa mattina a Roma presso la sede del CONI a margine dell'incontro tra arbitri, allenatori, dirigenti e calciatori. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da RMC Sport: "Ho solo fatto gli onori di casa oggi. Sono felice di aver ospitato questa iniziativa presso il CONI. Mi sembra una bella cosa, penso che sia importante informare le varie componenti e dialogare. Adesso le parti andranno avanti come è giusto che sia. Nicchi? Non credo che si parli di politica sportiva, è un discorso che riguarda le valutazioni di certi episodi. Sono incontri molto tecnici. Scudetto? È una storia interessante e appassionante, sia per la vittoria dello Scudetto che per l'Europa che per la retrocessione. Non possiamo lamentarci quest'anno. Abbiamo sempre raccontato che questo campionato sembrava scritto con grande anticipo e invece... Credo che il resto d'Europa ce lo invidi, questa Serie A è molto divertente e penso che queste ultime quattro giornate vadano vissute tutte d'un fiato. Roma in semifinale di Champions? Se arrivi là, ci devi provare".