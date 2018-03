RMC SPORT - Malagò sui sorteggi: "Non piangiamoci addosso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato del sorteggio di Champions a RMC Sport. "Non piangiamoci addosso, la Juventus ha tutto per passare, lo ha dimostrato. La Roma... non mi sento di essere pessimista in assoluto, però bene, tre squadre nei quarti. La Spagna negli ultimi 10-12 anni è stata la Nazione che ha fatto meglio, anche se ultimamente abbiamo visto cosa può fare la Germania con la nazionale. I due più forti giocatori del mondo sono di Real e Barcellona, con il rispetto per Neymar".

Sui diritti televisivi. "Dovevano rispondere entro il 25, lo han fatto qualche giorno prima. Lunedì ho convocato un'assemblea a Milano nella quale si designerà, nominandolo, il presidente della Lega".