RMC SPORT - Maldini: "Napoli e Milan, credete a Scudetto e Champions"

Paolo Maldini è tra le cinque glorie dello sport italiano che, nella mattinata di oggi, sono state inserite nella Walk of Fame del Coni a Roma: "Mi rende orgoglioso questa scelta del Coni, mi trovo vicino a persone che hanno vinto tanto, non lo sono quanto loro o almeno soltanto nel mondo del calcio", ha detto l'ex difensore del Milan che ha visto posare la targa con il proprio nome lungo viale delle Olimpiadi.

Un ricordo di Davide Astori? "Una tristezza infinita per la storia di un ragazzo che tutti amavano e per la maniera nella quale è successo. Devo ringraziare il presidente Malagò che è riuscito a compattare tutti, ad ascoltare le voci dei tanti compagni di Davide che non volevano giocare domenica scorsa. E' stata una settimana di riflessioni e spero possa servire. Come spero che il ricordo di Davide resti sempre vivo e i pensieri vanno sempre alla famiglia e alla sua compagna".

Sulla corsa Champions? "E' rientrato anche il Milan dopo un inizio veramente difficile, adesso è la squadra che sta meglio tra quelle che stanno rincorrendo il quarto posto. E' giusto crederci perché a certi risultati ci arrivi soltanto credendoci. I rossoneri devono lottare fino in fondo perché le opportunità e gli scontri diretti ci sono".

Sulla lotta scudetto: "La Juventus è troppo forte? Vale lo stesso discorso della Champions, il Napoli non può mollare, deve crederci. Le cose possono succedere e le devi cogliere al volo perché non sono tante le occasioni che la Juve ti concede e le devi sfruttare".