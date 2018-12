RMC SPORT - Mandorlini: "Atalanta signora squadra. Ruiz top player"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Mandorlini, ex giocatore dell'Inter, ha parlato a RMC Sport Live Show nel corso del secondo tempo di Inter-Napoli: "L'Atalanta è una squadra fisica e in casa è un test difficile per tutti. Brava la Juventus a portare a casa un pareggio. Complimenti a entrambe le squadre".

Gasperini ha portato l'Atalanta a un livello che non è mai stato il suo?

"Sapevo che l'Atalanta sarebbe ritornata anche dopo l'eliminazione dall'Europa League. Hanno un bravissimo allenatore e scelgono calciatori adatti proprio al gioco di Gasperini. L'Atalanta è una signora squadra".

Inter-Napoli, Callejon terzino come l'ha letta?

"Mi sembrava un po' strano vedere lo spagnolo in quella posizione poi con l'ingresso con Maksimovic ho visto un Napoli più equilibrato. E' una bella partita da entrambe le parti ma l'Inter deve stare molto attenta".

Il Napoli potrebbe accorciare sulla Juventus, difficile comunque riaprire i giochi?

"E' vero ma le partite vanno giocate. Il Napoli sta giocando contro una buona Inter che non è stata capace di sfruttare le occasioni. Fabia Ruiz è un giocatore fantastico. E' un giocatore top per il Napoli".

La vicenda Nainggolan come la commenti?

"In ogni squadra ci sono delle regole e con l'arrivo di Marotta saranno ancora più rigide. Penso che l'Inter abbia fatto una scelta giusta perché le regole vanno rispettate".

Skriniar vs Koulibaly, sono sullo stesso livello?

"Koulibaly è in un momento di crescita anche tecnica molto importante. In questo momento lo vedo superiore a Skriniar che però rappresenta il futuro. Sono due dei migliori difensori a livello mondiale".

In zona Champions chi può mettere in difficoltà al Lazio?

"I biancocelesti hanno un potenziale enorme e ora che si sono ritrovati sono una squadra ancora più forte. E' una concorrente ostica per tutti".