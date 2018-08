RMC SPORT - Mangia:"Hamsik regista? Solo Ancelotti sa la verità"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

“Allegri e Ancelotti sono straordinari nella gestione della gara”. Con queste parole ha esordito nel Maracanà di RMC Sport l'ex c.t. della Nazionale Under 21 Devis Mangia. Il tecnico del Craiova ha poi detto la sua su alcuni dei temi caldi che tengono banco in questi giorni riguardo i vari club di Serie A:

Mister, Hamsik potrebbe realmente fare un percorso tecnico simile a quello di Andrea Pirlo?

“E' un'idea nata con la gestione Ancelotti. Rispetto a Pirlo lo slovacco ha caratteristiche tecniche diverse e, soprattutto, piedi diversi. Un giocatore che potrebbe somigliare a Pirlo potrebbe essere Pjanic, Hamsik è più un incursore, ha grandi tempi di inserimento e vede con continuità la porta. Nessuno meglio di Ancelotti sa se Marek può fare il regista”.

Può essere la poca brillantezza di Lucas Biglia la causa dei problemi a centrocampo del Milan?

“Biglia è un giocatore che sa dare equilibrio alle squadre in cui gioca. Vanno verificate le sue condizioni fisiche, ma dal punto di vista della gestione di tempi e ritmi non ce ne sono altri come lui attualmente nel Milan”.

Bonucci ristabilisce determinati meccanismi all'interno della Juventus. Lo vede meglio in una difesa a 3 o a 4?

“Non è da escludere che la Juventus abbia quest'anno ragionato, quando Bonucci è stato preso, sulla mancanza di personalità a seguito dell'addio di Buffon. Leonardo è un giocatore importante e sa fare tutto, a prescindere da quale schieramento difensivo Allegri decida di adottare”.

Cosa ne pensa dell'operazione Cristiano Ronaldo da un punto di vista tecnico?

“Credo che tutto il mondo Juventus abbia fame di Champions League. I bianconeri hanno puntato su giocatori a cui non tremano le gambe in determinate partite: è una operazione che va vista e valutata nell'immediato, non a lungo termine”.

“La Roma a centrocampo ha venduto certezze e comprato speranze”. Come commenta questa valutazione?



“Riguardo Cristante e Pellegrini è chiaro che parliamo di elementi di prospettiva, le difficoltà ci sono e credo fossero in un certo senso preventivabili. A Roma non è facile per nessuno e rimpiazzare Strootman e Nainggolan è un peso gravoso da affrontare. I giallorossi hanno un direttore sportivo da tutti considerato abile nello scegliere giocatori futuribili: il lavoro operato da Monchi a Siviglia deve essere tenuto in considerazione”.