Kostas Manolas ha parlato in zona mista, anche a RMC Sport, dopo la sconfitta della Roma a Torino contro la Juventus: "Speravo che la mia prestazione potesse portare con sé anche un risultato positivo. Abbiamo provato nel secondo tempo a riprendere il pareggio ma non ci siamo riusciti. Non ci sono alibi. Nel secondo tempo abbiamo fatto la partita ma non abbiamo sfruttato questa superiorità per creare occasioni. Fiducia in Di Francesco? Certo che c'è. Olsen? Appena uno fa una brutta prestazione tutti gli vanno contro. Ci sta, siamo uomini, nel calcio si può sbagliare come giocare bene. Olsen merita i nostri complimenti".