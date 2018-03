RMC SPORT - Marchionni: "Di Biagio uomo giusto. Juve favorita per il titolo"

© foto di Federico De Luca

Marco Marchionni, ex giocatore di Parma, Fiorentina e della Nazionale, a RMC Sport Live Show ha parlato anche dell'impegno degli azzurri di domani sera contro l'Argentina: "Credo che Di Biagio possa essere l'uomo giusto per la Nazionale e per iniziare un nuovo ciclo abbiamo bisogno di una persona che conosce soprattutto l'ambiente. Abbiamo bisogno di riprendere entusiasmo se nessuno può farlo meglio di chi già conosce l'ambiente".

La Federazione fa bene a pensare ad un Di Biagio ct a lungo termine?

"Saranno i risultati a dirlo. Di Biagio è adatto in questo momento perché abbiamo bisogno di facce nuove e si riparte da una nazionale di belle prospettive perché ci sono tanti giovani interessanti".

Serviva più coraggio nelle convocazioni di Di Biagio?

"Credo che l'Italia contro la Svezia sia stata anche un po' sfortunata. Se Di Biagio ha fatto queste scelte vuol dire che vede bene questi giocatori e li ritiene adatti a queste gare. Il ct ha fatto le scelte con serenità guardando l'andamento del campionato".

Da esterno come lo vedi Federico Chiesa?

"Credo che la Nazionale è sempre una conseguenza di quello che fai nel club e lui sta dimostrando il suo valore nella Fiorentina. Se continuerà così potrà diventare un giocatore molto importante anche per la Nazionale".

Campionato, una lotta scudetto affascinante. Che ne pensi?

"La Juventus è favorita perché sta davanti ed è abituata a vincere. E' la candidata numero uno per lo scudetto perché ha una rosa molto forte. Il Napoli sta dimostrando il suo valore rimanendo aggrappato alla corsa scudetto ma non potrà più permettersi di fare passi falsi da qui a fine campionato".

C'è un giocatore che ti sta sorprendendo in questa stagione?

"Sarebbe troppo facile dire Under della Roma perché sta facendo grandi cose ed ha aiutato la Roma ad uscire da un periodo difficile. Ma come collettivi Napoli, Juve e Milan mi piacciono davvero molto".