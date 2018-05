RMC SPORT - Mareggini: "Buffon è tecnica pura. Perin-Donnarumma gli eredi"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di RMC Sport ha parlato l'ex portiere Gianmatteo Mareggini che si è soffermato anche sull'addio di Buffon e sulla sua eredità: "Il migliore dell'era moderna. Non ho mai pensato da giovane di ispirarmi ad un portiere, avevo come esempio Galli che era in prima squadra mentre ero alle giovanili. Ma la tecnica pura del portiere ce l'ha Buffon anche se non ha la Champions nel palmares. E' stato un grande campione. Donnarumma erede? Bisogna scindere. Se non ci sarà più Buffon suoi eredi saranno alla pari Donnarumma e Perin, che non si somigliano. Donnarumma lo avvicino a Neuer semmai. Anche se ha sbagliato e fa degli errori dobbiamo capire che ha 18 anni, in Italia siamo ipercritici e ci mettiamo poco a mettere al patibolo i giocatori. Ma ce ne sono bravi in Italia, Meret anche se ora è infortunato e altri, basta farli giocare e dargli fiducia".