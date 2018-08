RMC SPORT - Marino: "Lazio più forte dell'anno scorso. Il Napoli faticherà"

L'ex di Lazio e Napoli, Raimondo Marino, è intervenuto nel corso del primo tempo di Lazio-Napoli a RMC Sport Live Show: "Questa Lazio è più forte della passata stagione mentre il Napoli farà fatica in questa stagione perché la mentalità di Sarri è diversa da quella di Ancelotti. La Lazio invece ha preso giocatori più utili alla squadra".

Dal Napoli ci si aspettava qualcosa in più?

"Finché De Laurentiis non spende per i giocatori buoni sarà difficile andare a vincere. L'allenatore conta fino ad un certo punto. Servono giocatori bravi".

L'Inter è la seconda forza del campionato?

"Dipende se c'è uno spogliatoio o no. Non ci deve essere invidia e l'anno scorso lo spogliatoio non c'era".