RMC SPORT - Marino: "Roma smantellata, è una società di trading"

© foto di Federico De Luca

Il dirigente Pierpaolo Marino è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue dichiarazioni sulla stagione della Roma e sui prossimi impegni di Champions League e campionato: "La Roma è diventata una società di trading, antepone l'esigenza di vendere i pezzi pregiati agli obiettivi sportivi. Monchi ha smantellato reparti della squadra, comprando poi giocatori non all'altezza. Monchi avrebbe venduto anche Dzeko, se quest'ultimo non avesse chiesto di rimanere. Ha ceduto Salah e preso Schick quasi alla stessa cifra. Non ha insegnato nulla, ci sono direttori italiani che meriterebbero una chance. Il problema non è vendere per risanare il bilancio, può succedere in una società. Il problema è che la Roma ha speso male i ricavi: con Pastore Monchi ha messo in difficoltà Di Francesco, che sta facendo le nozze con i fichi".