RMC SPORT - Mario Gago: "Solari deve gestire Sergio Ramos"

© foto di J.M.Colomo

Mario Gago, giornalista di Onda Cero, ha parlato a RMC Sport Live Show della situazione del Real: "La vittoria di ieri in coppa per il Real Madrid è stata una prova semplice con Vinicius titolare e tanti giovani schierati da Solari. E' stata una vittoria facile e per adesso non abbiamo visto molto del nuovo Real Madrid di Solari anche se il modulo pare possa essere il 4-2-3-1".

Solari quanto resterà il primo allenatore del Real?

"Sicuramente fino alla sosta e questo vuol dire che Florentino Perez sta prendendo tempo per cercare di trovare un allenatore top. Conte praticamente scartato e Martinez rimane in lizza. Arrivare oggi al Real non è facile perché nella liga la squadra è a meno sette dal Barcellona. Solari farà almeno le prossime tre partite poi ci sarà la sosta e vedremo cosa farà Perez. Non è da scartare che se Solari dovesse fare tre vittorie di fila potrebbe anche arrivare fino a dicembre".

Florentino stima ed è convinto di Solari?

"E' stato un giocatore carismatico ed è una persona intelligente tanto da aver capito subito com'è il clima a Madrid. Lui ha scritto degli articoli proprio sul Real. Solari sa imporsi e guadagnarsi il rispetto dello spogliatoio. La cosa più difficile per Solari sarà misurare Sergio Ramos perché lui adesso vuole fare tutto all'interno del Real Madrid. Con Lopetegui voleva fare tutto lui. Questa è la grande sfida di Solari e se lui riuscisse a tener testa a Sergio Ramos allora potrebbe anche restare".

Al netto di tutto però il Real sta giocando male, anche a livello individuale. Manca Cristiano Ronaldo?

"Real Madrid-Roma, è stata una delle partite più belle da parte del Real. Sicuramente è una situazione mentale e motivazionale ma anche la mancanza dei giovani che non sono stati capaci di prendersi le loro responsabilità. Lo spogliatoio non si è voluto appoggiare a Lopetegui. Il Real Madrid fatica a segnare rispetto all'anno scorso ma non è solo un problema di Cristiano Ronaldo".