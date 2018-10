RMC SPORT - Marolda: “Napoli, no alibi per il ko. Insigne dal 1' con i reds

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto sulle frequenze di RMC Sport durante la trasmissione A Tutto Napoli, il giornalista Francesco Marolda ha commentato i temi legati al Napoli di Carlo Ancelotti.

La formazione azzurra è reduce dalla sconfitta di Torino contro la Juventus. I bianconeri sono più forti. “Non ci sono dubbi, il Napoli sta facendo dei passi in avanti cercando di trovare una nuova organizzazione di gioco. Se prima c'era un gioco che esaltava delle caratteristiche collettive, ora si chiede di sfruttare di più l'individualità. Se trovi la Juve senza andare sovra-ritmo, vai in difficoltà”.

Il Napoli ha pagato la mancanza di fisicità nella sfida di sabato all'Allianz Stadium? “S'è notata l'assenza di centimetri e di fisico. Il Napoli ha sofferto il fatto di dover affrontare la Juve sul piano della tecnica individuale, senza riuscire a tenere Alex Sandro e Cancelo”.

L'arbitraggio di Banti ha inciso sul risultato finale? “A Napoli se ne discute, ma non bisogna ridurre la sconfitta a qualche errore arbitrale. Dire così sarebbe un alibi. A Banti si può chiudere soltanto una cosa: un giudizio sereno ed equanime da una parte e dall'altra. Ma non bisogna dire che il Napoli ha perso perché Banti non ha ammonito Chiellini”.

Quale Napoli dobbiamo aspettarci contro il Liverpool? “Ancelotti ci ha abituato ai cambi, guarderà anche la condizione fisica degli interpreti. Pensare che il Napoli possa agevolmente mettere sotto il Liverpool è obiettivamente difficile, mi aspetto certamente qualche cambio. Credo certamente Milik al posto di Mertens, magari Malcuit al posto di Hysaj. Mario Rui sarà presente perché domenica contro il Sassuolo sarà squalificato, ma non credo che Ancelotti possa lasciare fuori Insigne e Hamsik. Sarebbe una bocciatura per questi due, magari anche per il futuro”.

Insigne è intoccabile, ma non ha brillato con la Juve. E' possibile vedere Mertens-Milik dal 1'? “Ha sbagliato a Torino, non ha giocato bene contro la Juventus. Credo che Lorenzo possa fare solo bene mercoledì, personalmente lo schiererei in campo dal 1' contro i reds di Klopp”.