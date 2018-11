RMC SPORT - Marolda: "PSG non sottovaluta Napoli. Applausi per Cavani"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Ancelotti è abituato ai grandi appuntamenti, sa che una partita come quella di domani nasconde delle insidie. Il Napoli ha dimostrato di poter giocare alla pari del PSG, ma se lasci spazio alle ripartenze avversarie puoi essere punito in qualsiasi modo e in qualsiasi momento". Parole di Francesco Marolda, storica firma del giornalismo partenopeo e dei quotidiani Il Mattino e Corriere dello Sport che ha parlato del Napoli attraverso le frequenze di RMC Sport. In merito alla sfida di domani al San Paolo, tra gli azzurri e il Paris Saint-Germain, il giornalista ha proseguito: "All'andata, per la formazione campana, è stato fatale l'ultimo minuto. Il PSG ha capito di non poter assolutamente sottovalutare gli azzurri. Al di là dello schieramento tattico e a prescindere dalla presenza di Cavani. Mi aspetto la squadra francese molto più concentrata rispetto all'andata".

Tuchel ha cambiato qualcosa all'intervallo nel match d'andata, passando alla difesa a tre. Domani Tuchel punterà di nuovo su questo schieramento? "Sì perché mi aspetto un PSG con la difesa a tre, in un 3-4-3 se non dovesse esserci Cavani. Se Matador dovesse giocare dal 1', mi aspetto tre calciatori alle spalle dell'uruguaiano".

Il San Paolo, intanto, riserverà soltanto applausi per Cavani. "C'è stato un riavvicinamento tra l'uruguaiano e i tifosi del Napoli. Il Matador ha i figli all'ombra del Vesuvio, ci saranno soltanto applausi per l'ex Palermo".

Il match del San Paolo sarà decisivo per la qualificazione agli ottavi? "Se il Napoli dovesse vincere, sarebbe agli ottavi al 90%. Domani sarà una gara fondamentale, il primo vero snodo della stagione in casa azzurra. Il passaggio agli ottavi è uno degli obiettivi del Napoli, se dovesse vincere domani sarà a un passo dall'approdo nella top 16 continentale".

Contro il PSG la coppia d'attacco sarà composta da Insigne e Mertens? "Sì, assolutamente. E' la squadra più prolifica in campionato insieme alla Juventus, i due piccoletti del Napoli hanno realizzato sette gol come CR7".