RMC SPORT - Marolda su Mertens: "In estate può accadere di tutto"

Attraverso le frequenze di RMC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, il giornalista Francesco Marolda ha commentato le ultime vicende legate al Napoli di Carlo Ancelotti. "La gara contro l'Udinese è stata abbastanza strana, il Napoli ha realizzato due gol nella prima mezzora e credeva di averla chiusa. S'è addormentato subendo il recupero friulano, la fine della prima frazione è stata tragica per il Napoli. L'Udinese ha avuto un crollo fisico nella ripresa, poi Ancelotti ha cambiato qualcosa ed è venuto fiori il divario tecnico".

Mertens ha trovato il primo gol nel 2019, ma il contratto resta in scadenza nel 2020. "Ieri s'è messo a disposizione della squadra. I due assist lo confermano. Il contratto? Per i calciatori durante il mercato c'è il richiamo del denaro, il Napoli non ha ancora trovato l'intesa per allungare l'accordo esistente. Può accadere di tutto questa estate, anche un eventuale divorzio. Il club azzurro non può puntare sui 32enni per il futuro, è una questione anagrafica".

Milik si sta confermando importante in zona gol. "Il Napoli sta imparando a conoscerlo adesso, dopo il doppio infortunio era difficile pronosticarlo. Ora invece con 15 gol sta rivelandosi importante. Prima segnava solo a risultato acquisito, ora sta risolvendo situazioni complesse come a Salisburgo e ieri contro l'Udinese. E' un ottimo calciatore, è ancora giovane".

Allan nelle ultime gare non è stato brillante come nella prima parte di stagione. "Forse ha ricevuto altre chiamate dalla Francia (ride, ndr). Si scherza, ovviamente. Il Napoli ha un grande talento come Zielinski, è davvero un calciatore importante".

Il Napoli, però, ha problemi di uomini a centrocampo. "Sta patendo gli infortuni e le squalifiche, come quelle di Maksimovic e Koulibaly a Salisburgo. Il Napoli ha una rosa ristretta, se vogliamo. Ancelotti si sta trovando con gli uomini contati, con la Roma dopo la sosta mancherà Zielinski per squalifica".