RMC SPORT - Martorelli: "La qualità di Muriel è indiscutibile"

© foto di Federico De Luca

Il noto agente Giocondo Martorelli ha parlato di vari temi riguardanti il mercato della Fiorentina, intervenendo in diretta a Garrisca al Vento!, trasmissione in onda ogni giovedì su RMC Sport, realizzata e curata dalla redazione di FirenzeViola.it: "Muriel potenzialmente è un grande acquisto, dalle immagini televisive non mi sembra affatto sovrappeso. Nessuno al mondo può discutere le sue qualità tecniche. Mi auguro per lui e per i viola che dimostri tutto il suo valore da qui alla fine del campionato. Il colombiano può sia fare la prima punta che giocare con Simeone. Lui ha grande qualità in velocità, nella conduzione della palla assomiglia tantissimo a Ronaldo il fenomeno. Lui può dare una grande mano in un reparto attualmente molto in difficoltà. Muriel ha bisogno di un attaccante come Simeone quindi sì può giocare benissimo insieme all'argentino. Da Corvino mi aspetto un acquisto a centrocampo. Il suo pupillo è Diawara e potrebbe essere un elemento importante per la metà campo viola. Viviani non ha praticamente mai giocato questa stagione e la Fiorentina ha bisogno di un giocatore pronto. Corvino farà di tutto per arrivare a giocatori che lui conosce per centrare l'Europa. Tutti ci aspettavamo di più da Pjaca, ancora oggi sono convinto che il croato abbia qualità uniche. Ha bisogno di più tempo e adesso, con l'arrivo di Muriel, quando sarà chiamato in causa dovrà dimostrare quanto realmente vale. Chiesa è sotto la lente di ingrandimento di molti top club, la partenza è quasi impossibile da non prendere in considerazione. Sinceramente se dovessi puntare un solo euro sulla sua partenza ce lo punterei".