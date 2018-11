RMC SPORT - Martorelli: "La Roma rischia. Genoa-Samp, derby della paura"

© foto di Federico De Luca

Il noto procuratore e uomo di mercato Giocondo Martorelli è intervenuto durante l'RMC Live Show per analizzare i temi più caldi del momento:

Quale big rischia di più domani negli anticipi?

"La Roma sicuramente, perchè il divario tecnico tra Juve e Spal è enorme e di conseguenza i bianconeri porteranno a casa i tre punti. Anche quando non gioca benissimo, grazie alle sua individualità, la squadra di Allegri riesce sempre a fare risultato. La Roma avrà un impegno più difficile, con l'arrivo di Nicola a Udine tutti si aspetteranno una reazione. Per l'Inter vale lo stesso discorso della Juve, anche se il Frosinone si sta ritrovando e viene da un mese positivo. I nerazzurri devono fare bottino pieno per raggiungere l'obiettivo del piazzamento in Champions".

Perchè la Fiorentina si è lasciata scappare un giocatore come Zaniolo?

"Questa storia la conosco molto bene, mio figlio ci ha giocato insieme per tanti anni in viola. Zaniolo è sempre stato talentuoso, aveva grandi qualità tecniche ma fino a due-tre anni fa era molto piccolo. Quando è andato via da Firenze non era il ragazzo di ora, ancora si doveva formare dal punto di vista fisico. La Fiorentina ha le sue responsabilità, ma in quel preciso istante nessuno immaginava che potesse crescere così tanto".

Il rapporto di Di Francesco con i giovani:

"È uno dei pochi allenatori in Italia che fa giocare tanti giovani. Ha fatto esordire tre '99: oltre a Zaniolo, anche Luca Pellegrini e Kluivert, che l'ho visto tante volte da piccolo. In Italia la covata dei 1999 è abbastanza buona, penso anche a Bastoni e Pinamonti. È un grande tecnico Di Francesco ed è anche aziendalista, la Roma deve essere contenta".

Chi vince il derby di Genova?

"Sarà un derby affascinante, sarà bellissimo. Questa città lo sente tanto il derby, che dà un'emozione particolare: se non lo vivi in prima persona è difficile descriverlo. Nè Sampdoria e nè il Genoa vengono da risultati positivi, quindi credo che sarà una gara all'insegna della paura. Ci sarà grande attenzione a non perderlo".