RMC SPORT - Matri: "Pronto a rimettermi in gioco col Sassuolo"

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Matri ha parlato in mixed zone dop ola Notte del Maestro in onore ad Andrea Pirlo: "C'eravamo tutti e c'era un grande pubblico, è stato un bel tributo ad un grande giocatore che se lo meritava. E' stata una serata perfetta, in campo c'era la storia del calcio italiano. La stagione? E' stato un bel campionato combattuto. Personalmente si poteva far di più, non ho giocato tanto ma mi rimetto in gioco ancora. Sono del Sassuolo e proverò a rilanciarmi ancora una volta. Tre segreti della Juventus? Società, gruppo e qualità. Sommando tutto questo si forma una corazzata devastante. Milan e Inter? Stanno tornando, ora saranno in Europa. Stanno facendo un mercato degno del loro nome, magari vedremo un campionato ancora più bello".