RMC SPORT - Matuidi: "Racconterò ai miei nipoti che ho giocato con Buffon"

"Molto bene, molto bene". Primo scudetto alla prima stagione in Italia per Blaise Matuidi, che in zona mista commenta il successo stagionale: "Penso che sia un gran momento per tutti noi, è il settimo scudetto consecutivo per la Juve, una cosa eccezionale. Questa stagione non è stata facile, abbiamo chiuso con tantissimi punti, vincere era il nostro obiettivo. Per me è il primo trionfo in Italia, sono contento. Sono venuto qui per vincere titoli come questi".

Sull'addio di Buffon.

"Emozionante. Gigi ha fatto tantissimo per il calcio, sia italiano che mondiale. Per noi è come se fosse un grande fratello, per me è stato un onore aver giocato con Gigi Buffon. Potrò raccontarlo ai miei nipoti".

Ti ha chiesto di Parigi?

"No, non me ne ha parlato. Gli auguro il meglio, è un calciatore straordinario".