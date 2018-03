RMC SPORT - Mauro (Sky Sport): "Buffon sta pensando all'addio"

Dal Media Centre di Vinovo, verso Juventus-Atalanta.

Nell'immediato post della conferenza di Massimiliano Allegri in vista di Juventus-Atalanta in scena domani alle 18 all'Allianz Stadium, il giornalista di Sky Sport e de Il Messaggero, Alberto Mauro, ha commentato le parole del tecnico bianconero: "Dopo il sorpasso ai danni del Napoli, Allegri ha abbassato un po' i toni. C'è il rischio che la Juve vada a +4 sui partenopei, domani contro l'Atalanta, anche se il Napoli resta in piena lotta. L'allenatore bianconero ha indicato la quota da superare per arrivare allo scudetto, che è quella dei 100 punti. Ovvero il massimo che può fare, a oggi, la squadra di Sarri. Ed è convinto che il Napoli lotterà comunque fino alla fine nonostante abbia perso terreno nelle ultime due gare. Potrebbe davvero essere decisivo lo scontro diretto del 22 aprile".

Contro l'Atalanta c'è da aspettarsi lo stesso turnover visto con l'Udinese? "Non credo, probabilmente il turnover la Juventus se lo concederà sabato contro la Spal. Domani ci sarà la migliore formazione possibile. Buffon rientrerà in porta, qualche dubbio a destra tra Lichtsteiner e De Sciglio, a sinistra Alex Sandro non è al meglio e quindi potrebbe giocare Asamoah. In mezzo c'è l'imbarazzo della scelta: probabile l'impiego di Benatia e Chiellini. Pjanic quasi certamente giocherà nell'assetto-tipo tra Matuidi e Khedira. In avanti Mandzukic rientrerà, magari al posto di Higuain, con Dybala e Douglas Costa".

Si è parlato anche del futuro di Buffon e di quello dell'allenatore bianconero. "Al momento ci sono buone probabilità che Allegri rimanga sulla panchina della Juve anche il prossimo anno. Non credo abbia delle offerte allettanti, anche se i top club europei potrebbero iniziare a cercarlo da qui a fine stagione. In questo senso si è parlato del Psg. Buffon? Sta pensando all'addio, la comunicazione dovrebbe arrivare nel giro di un paio di mesi. Il portiere bianconero si è preso il tempo per maturare una decisione non facile, soprattutto per uno come lui. L'alternativa c'è, ed è Szczesny, un profilo di altissimo livello. Buffon lo ha anche parzialmente confermato ieri a Serralunga d'Alba, parlando di come la famiglia, gli amici e gli interessi possano rendere semplice qualsiasi scelta difficile. E probabilmente intendeva quella di lasciare un mondo che è stato suo per vent'anni" l'analisi del cronista ai microfoni di RMC Sport.