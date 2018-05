RMC SPORT - Medeiros: "Al Genoa bella esperienza. Lavoro per far bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante del Genoa Iuri Medeiros ha parlato a RMC Sport del suo ambientamento a Genova dopo i primi mesi in Liguria: "L'esperienza a Genova è buona. Mi piace la città e sto lavorando per fare bene. È stato bello segnare il mio primo gol in Serie A e spero di continuare così. Veloso, Bessa e Pereira mi hanno aiutato molto ad ambientarmi in Italia. Con Ballardini il rapporto è ottimo, è una persona che aiuta i giocatori e mi piace come allenatore".