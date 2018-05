RMC SPORT - Micheletti: "Con Ancelotti Napoli favorito per lo scudetto"

Giorgio Micheletti, giornalista, a RMC Sport Live Show ha parlato così a partire da Ancelotti nuovo allenatore del Napoli: "Credo che questo voglia dire che il Napoli parte in pole position per lo scudetto. Le risposte delle avversarie dovranno essere di pari livello perché prendendo Ancelotti il Napoli può arrivare a giocatori a cui prima non poteva arrivare. Non sarà facile per le altre".

Allegri quanto è preoccupato dal ritorno di Ancelotti?

"Tanto perché la distanza tra Napoli e Juventus si era già accorciata in questa stagione appena conclusa e con l'arrivo di Ancelotti le due formazioni partono alla pari. Credo che Allegri sia preoccupato anche perché non ha avuto dalla società le risposte che voleva. L'arrivo di Ancelotti potrebbe convincere Marotta a fare un mercato più robusto. Chi dovrà fare mercato dovrà guardare molto al Napoli".

Milan, c'è il rischio esclusione dall'Europa League. Così il mercato è bloccato?

"Penso che il Milan stia parlando con alcuni giocatori e onestamente credo che i rossoneri non resteranno fuori dalla prossima Europa League. Probabilmente saranno sanzionati nella misura in cui non potranno utilizzare i nuovi acquisti. Sarebbe una cosa pesante l'esclusione del Milan dall'Europa. Se l'UEFA ritiene non affidabili i progetti finanziari del Milan io tifoso rossonero mi devo preoccupare".