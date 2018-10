RMC SPORT - Milan, Biglia: "Nainggolan? Non giudico l'arbitro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In zona mista ha parlato il centrocampista del Milan Lucas Biglia dopo il ko contro l’Inter: “Nainggolan? Ho preso una botta. L’arbitro ha fatto ciò che ha visto, non giudico. Magari poteva fare qualcosa in più la VAR ma non c’entra con la partita. Brucia la sconfitta, ma non abbiamo tempo di lamentarci perché da domani pensiamo al Betis”