RMC SPORT - Milan, Biglia: "Serve più cattiveria per vincere certe partite"

Lucas Biglia, centrocampista del Milan, ha parlato in mixed zone del pareggio contro il Torino ai microfoni di RMC Sport: “Ci è mancata un po' di cattiveria per chiuderla dopo un bel primo tempo, quando si ha l'occasione per chiudere una gara bisogna sfruttarla perché sono queste le cose che ti fanno crescere come squadra. Dobbiamo alzare l'asticella e sono questi episodi che vanno colti per farlo. Donnarumma? Siamo felici per la sua parata, sta dimostrando di essere uno dei più forti al mondo. Siamo un po' delusi perché le prestazioni ci sono, ma serve più cinismo e cattiveria perché in Italia nessuna gara è mai scontata. Finché la matematica ci dà speranza di arrivare in Champions ci proveremo”.