RMC SPORT - Milan, Borini: "Sono tre punti pesantissimi"

Fonte: Pietro Mazzara

© foto di Federico Gaetano

Al termine del match contro il Parma, l'attaccante del Milan Fabio Borini ha parlato in mixed zone: "Sono tre punti pesantissimi, ribaltiamo le cose in classifica e mettiamo pressione all'avversario, è la prima volta che giochiamo prima degli altri. Quando sono entrato serviva voglia di vincere ed energia e io ce le ho sempre. Rimontato dopo tanti svantaggi? All'inizio erano episodi non a nostro favore, adesso abbiamo iniziato a creare episodi a nostro favore".