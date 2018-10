RMC SPORT - Milan, Maldini: "Cutrone futura bandiera? La speranza è quella"

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Ospite del Festival dello Sport in corso di svolgimento a Trento, il dirigente del Milan - Paolo Maldini - ha rilasciato alcune dichiarazioni anche ai media presenti, tra cui RMC Sport: "Parlare del passato è sempre bello perché è stato molto vincente e a volte fa bene. Ora però concentriamoci sul presente. Il primo derby da dirigente? Ancora siamo lontani. Manca ancora più di una settimana. Da mercoledì sarà certamente diverso. La Nazionale? Ha bisogno di supporto e risultati, un momento difficile da gestire. Serve supporto di tutti perché è un gruppo giovane che necessita di essere spinto e più convinto delle loro potenzialità. Se Cutrone può diventare una bandiera? La speranza è sempre quella. Creare un nucleo di ragazzi dalla Primavera che possano avere una lunga carriera in prima squadra, nel calcio è sempre più difficile. Il calcio italiano deve ricordarsi dei suoi ex campioni? Il calcio moderno è cambiato, ed è per questo che l'esperienza di coloro che in passato sono arrivati ad alti livelli può essere fondamentale per le nuove leve. certi concetti e certi principi sono comunque rimasti. Se ci sono differenze tra Milan e Inter in vista del derby? Forse in questo momento sì. La speranza è che non sia così alla fine della stagione. Gattuso? E' molto più tranquillo di quello che fa vedere. Una persona molto equilibrata anche durante gli allenamenti della settimana. Higuain? E' un campione, ha alzato il livello della squadra non solo con le sue prestazioni ma anche con la sua voglia. Le parole di Lucas Biglia? Da parte nostra, c'è la più totale apertura nei suoi confronti con un rapporto personale e diretto. Capire quello che è il momento di ogni ragazzo è fondamentale, spero che venga a sparire ogni distanza con tutti gli atleti in rosa".