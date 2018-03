RMC SPORT - Milan, Mirabelli: "Con il VAR risultato diverso"

Fonte: Dall'inviato Antonio Vitiello

Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, ha parlato in zona mista dopo il ko subito all'Emirates Stadium contro l'Arsenal. Queste le sue parole raccolte da RMC SPORT: "Questa sfida lascia l'amaro in bocca, non siamo stati inferiori all'Arsenal. La gara d'andata ha condizionato la seconda, siamo orgogliosi dei nostri ragazzi perché si sono battuti bene e potevamo anche ribaltare il risultato. Noi siamo il Milan, abbiamo dimostrato di tenere bene il campo, sicuramente. Sicuramente poteva esserci qualcosa di diverso, ci fosse stato il VAR come in Italia questa gara avrebbe avuto un risultato diverso. Andrè Silva e Calhanoglu? Li dobbiamo aspettare ancora, hanno grande margine di miglioramento. Anche attraverso queste gare cerchiamo di vedere la loro crescita. Il Milan esce più forte da questa sfida, al di là del risultato abbiamo dimostrato di essere all'altezza di una grande squadra. Non vogliamo fare le vittime, ma senza certi episodi arbitrali, poteva esserci un risultato diverso. La UEFA deve riflettere e guardare in Italia, il VAR è positivo. Donnarumma? Ha fatto una grande partita, al di là dell'errore, abbiamo grande fiducia in lui, speriamo che possa stare con noi a lungo. È un nostro gioiello e ce lo teniamo stretto. Rammarico per il rigore all'Arsenal o per il primo tempo di San Siro? Entrambe. In casa abbiamo subito il fascino dell'avversario, qui abbiamo fatto bene ma ci sono stati tanti episodi sfavorevoli questa sera".