RMC SPORT - Monchi: “Barça non è solo Messi, la Roma può farcela”

La Roma dovrà vedersela col Barcellona per i quarti di Champions League. Attraverso le frequenze di RMC Sport, il ds giallorosso Monchi ha commentato la doppia sfida contro i blaugrana. “Bisogna avere la mentalità per provare a superare il turno, è vero che il Barcellona è la rivale più difficile in assoluto ma - ha detto l'ex dirigente del Siviglia - credo che la Roma possa farcela”.

Conosce bene il Barcellona, darà consigli a Di Francesco? “Anche lui conosce bene il Barça, bisogna dimenticare un po' il loro gioco e pensare a noi stessi. Loro sono forti, ma lo siamo anche noi. Dobbiamo pensare di più alla nostra qualità, bisogna avere mentalità importante per andare a Barcellona e fare qualcosa di importante".

Come si supera la squadra catalana? “Dovremo dare il 100%, in tutti i 180 minuti della doppia sfida. Questo è l'unico modo per fare qualcosa di importante”.

Quanto temete Messi? “Leo è forte, come Dembélé, Rakitic, Luis Suarez. Sono tutti ottimi calciatori, non possiamo pensare solo a Messi. È forse il miglior calciatore del mondo, ma non gioca solo lui”.

Per la Roma, però, sarà un bel test. “E' vero, sarà un bel test per capire se siamo sulla strada giusta per diventare una grande squadra in futuro”.