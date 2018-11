RMC SPORT - Montefusco: "Napoli, Cavani per lottare con la Juve"

Intervistato dai microfoni di RMC Sport durante il Live Show, l'ex Napoli Vincenzo Montefusco ha parlato della squadra partenopea.

Sulla partita con l’Empoli

"Punteggio largo, ma quando dai tutto questo campo agli attaccanti del Napoli… vedo un Empoli un po' troppo leggerino, impostano bene ma sono in difficoltà quando le altre squadre forzano. Ha preso dei gol che squadre di Serie A devono evitare di prendere. Sembra giocare benissimo, ma serve essere più decisi. Serve qualche giocatore più fisico in mezzo al campo".

Sugli attaccanti

"Insigne e Mertens devono giocare sempre, hanno tutto per mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Quando si muovono, fanno cose straordinarie. In certe partite Milik serve, per fare a sportellate".

Su Mertens

"E’ giusto che chieda all’allenatore di giocare di più. Uno come lui può creare problemi a qualsiasi allenatore che non lo fa giocare. Può giocare anche nel Barcellona, soprattutto di Guardiola. Lui va a pressare subito l’avversario. Ha i numeri del grande, giusto che ora giochi".

Sulla gestione De Laurentiis

"E’ un uomo che non si può discutere per quanto concerne la gestione. Nel momento migliore però lui ha sempre smorzato la squadra. Lo ha fatto con Benitez e Sarri. Spero che con l’arrivo di Ancelotti la cosa cambi. Al Napoli manca il grande centravanti, aldilà di Mertens e Milik. A volte a livello fisico lì davanti perde qualcosa. In estate si parlava di Cavani: il Napoli ha tutto per permetterselo. Ha importanza e soldi. La grande soddisfazione sarebbe proprio quella di prendere un giocatore forte in attacco, di spessore, che ti può dare l’illusione in partenza di poter vincere. Cavani a gennaio sarà quasi impossibile, ma quantomeno per giugno. Lui vorrebbe tornare, ma devi spendere i soldi. Il presidente deve fare questo passo se vuole vincere qualcosa".

Su Koulibaly

"Con lui ed Allan si gioca in 15, si muovono tanto. E’ un giocatore che ti dà continuità, uno dei più forti difensori in circolazione".

Cosa manca al Napoli per essere a livello della Juventus?

"I numeri dicono che non manca niente, poi ora c’è anche un grande allenatore che legge bene la partita. Serve un grande centravanti e spero molto in Malcuit, che quando viene avanti impressiona. Ha fantasia, bravo anche come difensore. Forse manca un esterno, spero torni come prima Ghoulam. Manca un terzino a destra e un attaccante di grande spessore".