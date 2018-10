RMC SPORT - Montervino: "Napoli ha cambiato mentalità. Ieri vittoria di tutti"

© foto di Federico De Luca

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, è intervenuto Francesco Montervino. L'ex capitano del Napoli è tornato sulla straordinaria prova degli azzurri nella serata di Champions League appena trascorsa. Queste le sue parole: “La vittoria di ieri mette la parola fine al passato e chiude definitivamente l'era Sarri, che pure ha ottenuto grandi risultati. Napoli-Liverpool è stata la partita dell'unione: hanno vinto tutti, anche i tifosi, che sono stati fantastici. Ciò che mi sembra diverso in questo Napoli targato Ancelotti è la mentalità: ieri la squadra difendeva in un modo e impostava in un altro. Con Sarri era tutto eccessivamente schematico, dal 4-3-3 ai cambi già fissati in partenza: non c'era una sorpresa, un'invenzione. È un Napoli che sta cambiando e che soprattutto sta crescendo: ci vuole tempo, ma le premesse sono straordinarie. Bisogna sottolineare che non giocano più 13-14 calciatori ma almeno 17-18: è un vantaggio notevole rispetto al passato”.