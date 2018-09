RMC SPORT - Montervino: "Napoli male in difesa. Jorginho? Manca Reina"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

Brutta batosta per il Napoli, steso 3-0 dalla Sampdoria alla terza di campionato. Ne ha parlato a RMC Sport Network l'ex capitano azzurro Francesco Montervino: "Il Napoli non è stato eccezionale in tutti i reparti. Mi ha colpito però in modo negativo il reparto difensivo, le marcature sul primo gol non sono state fatte bene e nel secondo gol non è stata difesa bene la linea di porta. Poi il terzo gol è frutto di una magia, ma la difesa nel complesso mi ha deluso".

È tornato a parlare De Laurentiis: ha chiesto 7-8 partite perché il Napoli di Ancelotti ingrani. Difficile che la Juve ne conceda tante. ADL ha annunciato che l'obiettivo non è lo scudetto?

"Io non credo che fosse questo ciò che voleva far intendere. Certo, la Juve non aspetta 7-8 giornate. Il Napoli, però, tolta la partita di ieri ha ottenuto due vittorie, anche in un bel modo. Credo che gli azzurri abbiano il dovere di puntare allo scudetto, perché la Juve sarà distratta dalla Champions e anche perché in questo momento i bianconeri non esprimono un gran calcio".

A cosa è dovuto l'approccio sbagliato in queste prime gare?

"Il Napoli per tre partite è andato sempre sotto, non posso pensare che i cambi di ieri abbiano portato a un approccio diverso. Credo che ci sia troppa lentezza da parte di tanti calciatori nel decifrare sin dall'inizio i temi tattici della partita. Ho visto letture fatte in ritardo e uscite eccessive. Non voglio dare colpa agli interpreti, penso che ci mettano troppo tempo nella lettura della partita, a livello di collettivo".

L'assenza di Jorginho si fa sentire. Ieri Diawara non ha convinto, è Hamsik il titolare in quel ruolo?

"Io credo che si sia sentita l'assenza di Reina, non di Jorginho. Le difficoltà dei due portieri che fin qui si sono alternati sono state diverse, ma c'è da dire che il portiere dà tranquillità. Manca di più un portiere come Reina che un giocatore come Jorginho: se hai un Hamsik ad alto livello, non c'è Jorginho che tenga.